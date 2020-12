Calciomercato Inter, rinnovo in arrivo: Marotta lo ‘blinda’

Calciomercato Inter, rinnovo in vista per un calciatore nerazzurro: indispensabile a sorpresa per Conte, Marotta prepara le carte

Nel centrocampo dell’Inter, si sta riscoprendo fondamentale per Conte, per dare compattezza e anche un buon contributo alla manovra, con due gol e due assist fin qui. Anche con Spalletti, era spesso protagonista di ottime prestazioni, sebbene sopravvalutato. I nerazzurri scoprono di non poter fare a meno di Roberto Gagliardini e la società vuole premiarlo. Anche se non c’è particolare fretta, vista la scadenza nel 2023, potrebbero presto partire, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, le trattative per il rinnovo fino al 2025.

