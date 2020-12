Calciomercato Inter, Eriksen-Arsenal: c’è un ostacolo

Confermato l’interesse dell’Arsenal per Eriksen, in uscita dall’Inter, ma la trattativa dovrà superare un ostacolo

Arrivano nuove conferme sull’interesse dell’Arsenal per Christian Eriksen. Ormai non è un mistero che il danese è destinato a lasciare l’Inter a gennaio e che i nerazzurri sono disponibili anche ad un prestito per facilitare il trasferimento. In Inghilterra, ‘talksport.com’, conferma che Arteta ha progetti ambiziosi per il mercato invernale e tra i suoi obiettivi c’è proprio l’ex Tottenham. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Proprio il legame tra Eriksen e gli ‘Spurs’ però potrebbe rappresentare un ostacolo alla buona riuscita della trattativa. In particolare il centrocampista danese avrebbe qualche dubbio nel tornare a Londra ma con una maglia diversa da quella del Tottenham. Al momento non c’è un rifiuto netto ma comunque esistono delle perplessità che vanno superate prima di poter concretizzare l’operazione.