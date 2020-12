Roma-Young Boys, Seoane: “Alla lunga si è vista la differenza di qualità”

Il tecnico dello Young Boys Gerardo Seoane ha riconosciuto la superiorità della Roma dopo la sconfitta all’Olimpico

Si è rassegnato alla qualità della Roma il tecnico dello Young Boys Gerardo Seoane. L’allenatore degli svizzeri ha commentato il ko contro i giallorossi, riconoscendo la superiorità degli uomini di Fonseca: “Sapevamo che era una partita difficile e dura contro la migliore squadra del gruppo. Siamo partiti bene, con la fortuna di andare in vantaggio che però non abbiamo tenuto fino all’intervallo. Sulla distanza si è vista la qualità delle squadre. Ci serviva una partita perfetta, non è stato così e la Roma ha messo il suo per meritare la vittoria”.

Ora col Cluj basta un pareggio per qualificarsi: “Per noi la situazione del girone è positiva, possiamo passare non perdendo col Cluj, è una situazione favorevole e speriamo di fare una buona prestazione per passare il turno”.

