Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Celtic, match valido per il quinto turno della fase a gironi di Europa League

Inizio shock per il Milan, sotto dopo pochi minuti per 2 a 0 per le reti di Rogic ed Edouard. Gravi errori di Krunic e Dalot. Calhanoglu, con una fantastica punizione, e Castillejo la rimettono subito in piedi. Il primo tempo di San Siro contro il Celtic si chiude così sul 2 a 2

Ecco i voti:

MILAN

Donnarumma 6,5

Dalot 4,5

Kjaer s.v. Dal 10′ Romagnoli 5,5

Gabbia 6

Hernández 6

Kessie 5,5

Krunić 4

Castillejo 6,5

Çalhanoğlu 7

Hauge 6

Rebić 6,5

All Pioli 5,5

CELTIC

Barkas 5,5

Elhamed 5,5

Bitton 5

Ajer 6

Laxalt 6.5

McGregor 6,5

Brown 5,5

Christie 6,5

Rogic 7

Frimpong 6

Edouard 6,5

All. Lennon 6

de Burgos 5,5

TABELLINO

MILAN-CELTIC 2-2

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Krunić; Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge; Rebić. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Calabria, Duarte, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Díaz, Saelemaekers, Tonali; Colombo, Maldini. All.: Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Rogić, Frimpong; Édouard. A disp.: Bain, Hazard; Jullien, Soro, Taylor, Welsh; Henderson, Ntcham; Ajeti, Klimala. All.: Lennon.

Arbitro: Ricardo de Burgos (ESP).

AMMONIZIONI: 23′ Christie (C)

ESPULSIONI:

GOL: 8′ Rogic (C), 14′ Edouard (C), 24′ Calhanoglu (M), 25′ Castillejo (M)