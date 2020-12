Doppio risultato positivo per le italiane alle 21: Fonseca sorride, Gattuso attende

Una vittoria e un pareggio per le italiane impegnate in Europa League alle 21:00. Roma che vince e si riprende dopo il KO contro il Napoli in campionato: vittoria per 3-1 contro lo Young Boys e qualificazione ai sedicesimi archiviata con una giornata di anticipo, con la certezza del primo posto. Fondamentali le reti, nel secondo tempo, di Calafiori e Dzeko, dopo la piccola rivoluzione messa in atto da Fonseca durante l’intervallo. Primo tempo che aveva visto i giallorossi andare in svantaggio con la rete di Nsame al 34′, pareggiata poi da Mayoral al 44′.

Europa League, Napoli pari con brivido

Napoli che deve accontentarsi solo di un pari, invece, contro l’AZ Alkmaar: risultato che non dà ancora la certezza del primo posto nel girone, con gli azzurri di Gattuso che si trovano ad appena due lunghezze sopra la Real Sociedad e proprio gli olandesi dell’Alkmaar. Gara che poteva avere un esito sicuramente diverso, con Mertens che dopo appena 6 minuti sblocca il risultato e mette in discesa la partita: nella ripresa, però, Martins Indi pareggia i conti, ma al 59′ i padroni di casa hanno la possibilità di portare a casa i tre punti. Bakayoko atterra Aboukhlal in area, ma dal dischetto Koopmeiners si fa stregare da Ospina, che para e tiene il risultato sull’1-1, che non cambierà fino al fischio finale, nonostante una nitidissima occasione per Petagna a ridosso del novantesimo.

