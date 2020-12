Roma-Young Boys è la penultima giornata della fase a gironi di Europa League e ai giallorossi basta un punto per ottenere il primo posto

Dimenticare la sconfitta di Napoli per dimostrare che è stato solamente un incidente di percorso e guadagnare almeno un punto per ottenere il primo posto nel gruppo. Con questi presupposti, la Roma ospita questa sera lo Young Boys nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Grazie al successo in Svizzera, infatti, ai giallorossi basta un punto oggi per accedere ai sedicesimi di finale di Europa League da prima della classe. Gli elvetici, dal canto loro, non sono ancora sicuri della qualificazione visto che hanno solamente tre punti di vantaggio sul Cluj. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Young Boys

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Mayoral. All.: Fonseca

YOUNG BOYS (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. All.: Gerardo Seoane

CLASSIFICA GRUPPO A: Roma 10; Young Boys 7; Cluj 4; Cska Sofia 1