DIRETTA Europa League, Milan-Celtic: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra le squadre di Pioli e Lennon in tempo reale

Il Milan ospita il Celtic in una partita valida per la quinta e penultima giornata del gruppo H di Europa League. Reduci da un solo punto conquistato nella doppia sfida al Lille, i rossoneri di Pioli devono tornare a vincere per blindare la qualificazione ai sedicesimi di finale e provare a conquistare il primo posto del girone. Gli scozzesi di Lennon sono già aritmeticamente eliminati, ma sognano il colpaccio per vendicare il 3-1 dell’andata e uscire a testa alta. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Krunic, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

Celtic (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Rogic, Frimpong; Edouard. All. Lennon

CLASSIFICA: Lille punti 8, Milan 7, Sparta Praga 6, Celtic 1.