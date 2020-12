Juventus-Dinamo Kiev, Lucescu in conferenza: “Una lezione per il futuro”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Mircea Lucescu dopo la sconfitta della Dinamo Kiev in casa della Juventus

Dinamo Kiev sconfitto per 3-0 dalla Juventus all’Allianz Stadium. Mircea Lucescu è comunque soddisfatto della prova dei suoi giocatori intervenendo in conferenza stampa: “Stasera ha prevalso l’esperienza. In certi tratti della partita abbiamo dominato. La Champions è una lezione per il futuro: abbiamo una squadra giovane e certi errori dobbiamo accettarli. Sono comunque contento della prestazione dei ragazzi, il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Nella prossima gara ci giocheremo la qualificazione in Europa League: ci teniamo e vogliamo fare bene“.

