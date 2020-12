Il Torino proverà a gennaio il colpo Torreira, c’è il sì del giocatore al ritorno in Italia

Altra stagione difficile per Lucas Torreira. Lasciato l’Arsenal, il centrocampista classe 1996 sperava di ritrovarsi agli ordini di Simeone, ma qualcosa non va anche all’Atletico Madrid, dove è approdato in prestito la scorsa estate. Le troppe panchine potrebbero compromettere anche le sue prossime convocazioni in Nazionale, ulteriore motivazione che può spingerlo in Italia, lì dove partì la sua carriera. Questa volta a Torino, sponda granata. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Nei prossimi giorni, riporta ‘Tuttosport’, Arsenal e Atletico discuteranno e analizzeranno la richiesta di andare via di Torreira. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già risposto positivamente all’interessamento del Torino, che dovrà dunque convincere le due società a farlo partire già a gennaio. La volontà di Cairo, nell’eventuale accordo in prestito, è quello di inserire un’opzione di riscatto.

