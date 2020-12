Calciomercato, Raiola fa tremare la Juventus: pallino Barcellona

Dalla Spagna riportano un’indiscrezione che potrebbe mettere in ansia la Juventus, su un incontro tra Raiola e il Barcellona

La Juventus è partita a rilento in questa stagione, soprattutto in campionato. I bianconeri devono risolvere parecchie situazioni spinose in campo come sul calciomercato, dove Cristiano Ronaldo resta una situazione rebus per via del contratto pesante, così come il rinnovo di Dybala. Poi i continui infortuni di Chiellini, il centrocampo poco qualitativo e magari una punta da aggiungere a Morata. Non solo, perché ora ci si mette anche Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, Raiola incontra il Barcellona: ‘promessa’ de Ligt

Come riporta ‘Diagio Gol’, infatti, di recente il super procuratore ha incontrato il Barcellona. Al centro dei discorsi c’è stato il futuro di Erling Haaland, prima vicino al Real Madrid ma ora sembra più verso il blaugrana. Il motivo risiede in Zidane e il poco spazio che gli riserverebbe da titolare assoluto con la presenza di Benzema. Nelle discussioni, però, sarebbe entrato anche Matthijs de Ligt, top player di questa Juventus già vicino al Barcellona prima di vestirsi di bianconero. Secondo il portale spagnolo, per l’olandese il blaugrana è rimato praticamente un pallino: Raiola ha comunicato l’intenzione che se mai de Ligt dovesse lasciare la Juventus sarebbe esclusivamente per mettere piede al ‘Camp Nou’.