Neymar ieri è stato grande protagonista nella bella vittoria del PSG in casa del Manchester United: il messaggio di calciomercato del brasiliano

Neymar è stato il grande protagonista della serata di Champions League del PSG. Il brasiliano con una doppietta ha lanciato la squadra di Tuchel al primo posto nel girone inguaiando il Manchester United e alimentando l’emozionante sfida con il Lipsia. Tutte e tre sono a quota 9 punti e nell’ultimo match si deciderà tutto. Ma il 10 del PSG è stato mattatore anche nel postpartita, con la bomba di mercato lanciata nell’intervista.

Ai microfoni di ‘ESPN’, Neymar è uscito definitivamente allo scoperto: “Quello che voglio di più è giocare di nuovo con Messi. Voglio giocare con lui, gli lascio anche il mio ruolo se vuole, per me non è un problema! L’anno prossimo dobbiamo giocare di nuovo insieme, di sicuro”. Insomma, il concetto è ben chiaro. Il Barcellona un anno fa ha provato con tutte le forze a riportare in blaugrana Neymar ma senza trovare l’accordo. Ora la situazione sembra quasi ribaltata, con il PSG ad avere il coltello dalla parte del manico vista la situazione economica del Barcellona e i malumori di Messi.