Calciomercato, Messi lascia il Barcellona: “Non possono pagarlo”

Indiscrezioni provenienti dalla Spagna rilanciano l’addio di Messi al Barcellona: il club non avrebbe la disponibilità economica per continuare insieme

Lionel Messi via dal Barcellona a giugno. Dalla Spagna rilanciano il possibile addio della Pulce al club catalano quando scadrà il suo contratto. Dopo le turbolenze di quest’estate e nonostante l’addio del presidente Bartomeu, Messi potrebbe non proseguire la sua carriera nella squadra blaugrana. Questo dice ‘El Chiringuito TV’ motivando la decisione della società con l’impossibilità di pagare lo stipendio del fuoriclasse argentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Messi ‘libero’: Inter e Juventus alla finestra

Una decisione che aprirebbe la caccia al numero 10 del Barça con Manchester City e Psg pronte a sfidarsi a colpi di milioni per far indossare la propria maglia a Messi. Juventus e Inter in estate avevano seguito la vicenda relativa alla rottura, dovendo poi fare i conti con la ‘tregua’ e la decisione di Messi di continuare con il Barcellona. Quest’estate le cose potrebbero cambiare anche se le due italiane non sono certo le favorite. Da tener conto anche le imminenti elezioni presidenziali per il club catalano che potrebbero cambiare le carte in tavola.

