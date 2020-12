Calciomercato Juventus, cessioni o scambi: caccia al regista

La Juventus di Andrea Pirlo ha bisogno di forze nuove soprattutto a centrocampo. I bianconeri sognano in grande: ecco tutti i nomi

La Juventus di Andrea Pirlo vince ma non convince a pieno. I bianconeri hanno battuto la Dinamo Kiev, rialzando la testa dopo il pareggio contro il Benevento in campionato. Il tecnico, però, aspetta rinforzi, soprattutto in mediana: l’ex Milan, infatti, non è pienamente soddisfatto del suo centrocampo; vorrebbe un vero regista a cui affidare le chiavi della sua squadra.

Il nome in cima alla lista dei desideri di Pirlo, che l’avrebbe voluto già in estate, è Manuel Locatelli. Strappare l’azzurro al Sassuolo però non è per nulla facile. Servono tanti soldi per convincere i neroverdi, anche più di 40 milioni di euro. E’ un interesse non certo nuovo ma Jorginho continua ad essere sul taccuino della dirigenza della Juventus. Anche in questo caso, però, siamo di fronte ad una bottega cara, quella del Chelsea, che non fa sconti per i propri calciatori.

La crisi economica impone i club ad autofinanziarsi, Fabio Paratici dovrà quindi riuscire a vendere alcuni calciatori in esubero. Il primo sulla lista è chiaramente Khedira ma con il tedesco, al massimo si risparmieranno i soldi dell’ingaggio. Serve una cessione importante che potrebbe essere Ramsey, che continua a piacere molto in Premier League. Il Leicester potrebbe rappresentare una soluzione per il gallese; proprio nel club del massimo campionato inglese gioca un calciatore che farebbe a caso della Juventus, Youri Tielemans. Da non scartare, infine, l’ipotesi Weigl, che è pronto a lasciare il Benfica ad un prezzo di saldo.

Calciomercato Juventus, caccia al grande colpo

In estate si andrà a caccia del grande colpo. La Juventus vuole sistemare una volta per tutte il centrocampo, vero punto debole della squadra. Piace parecchio Ismael Bennacer ma strapparlo ai rossoneri è praticamente impossibile. La clausola vale solo per l’estero e il Milan oggi non ha alcuna intenzione di privarsi dell’algerino. Ma il nome in cima alla lista di Paratici gioca in Francia: stiamo parlando di Eduardo Camavinga del Rennes. Per strapparlo al suo club servono almeno 50 milioni di euro. In estate un’ultima idea può essere ancora una volta Paredes. Pogba, ovviamente, non tramonta mai. A finanziare il grande colpo, alla fine, potrebbe essere Paulo Dybala, superato nelle gerarchie da Morata e ancora senza il rinnovo di contratto.

