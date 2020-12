C’è anche la Juventus al centro delle voci su Dembele: l’attaccante francese sembrerebbe però aver conquistato Koeman e tratta il rinnovo

Il suo addio al Barcellona sembrava scritto: già quest’estate Ousmane Dembele è stato ad un passo dalla cessione con il Manchester United molto interessato, senza dimenticare la Juventus che comunque lo segue con attenzione. Il destino però ha voluto che il giovane attaccante francese potesse avere un’altra possibilità e l’ha sfruttata. Dopo l’infortunio di Ansu Fati, Koeman ha dato sempre più spazio a Dembele e il calciatore ha ripagato la fiducia del tecnico. Così, secondo quanto rifesce ‘ESPN’, il calciatore sta trattando il rinnovo con il club e le trattative vanno avanti da giorni. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il Barcellona spinge per un nuovo accordo per evitare poi di arrivare in estate con Dembele ad un anno dalla fine del contratto. Senza intesa, nel calciomercato estivo ci sarebbe l’ultima occasione per rifarsi dell’investimento compiuto con il suo acquisto. Ipotesi che i catalani vogliono scongiurare, soprattutto ora che l’attaccante ha convinto anche Koeman.