L’Inter non cambia idea su Milan Skriniar. Il difensore può lasciare i nerazzurri per 50 milioni di euro

Il prezzo è fissato da tempo. L’Inter si prepara a cedere Milan Skriniar per 50 milioni di euro. Il centrale ex Sampdoria non è considerato indispensabile da Antonio Conte, pronto a sacrificarlo anche già nel prossimo calciomercato. I nerazzurri in estate hanno trattato con il Tottenham ma non è stato trovato un accordo: stando a quanto riporta ‘The Sun’, la posizione del club milanese non è cambiata e alla giusta offerta può lasciare l’Italia.

Come detto, servono 50 milioni di euro. L’interesse degli Spurs non è scemato e già a gennaio potrebbero tornare all’assalto di Skriniar. Mourinho vuole il centrale per rafforzare una squadra, che mai come quest’anno può lottare per vincere il titolo. Gli ultimi risultati – la vittoria contro il City e il pari contro il Chelsea – hanno rafforzato questa convinzione.

Calciomercato Inter, via Skriniar: ecco l’obiettivo

Con 50 milioni di euro tra le mani, Marotta potrebbe finalmente accontentare Antonio Conte, che da tempo sogna per il suo centrocampo di riabbracciare Kante. Con l’addio di Skriniar servirebbe, però, anche un altro difensore e il nome in cima alla lista resta quello di Milenkovic. Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2022 e ad oggi non c’è un accordo con la Fiorentina per il rinnovo. Il giocatore ha maturato tanta esperienza in Serie A, nonostante la giovane età, e proprio per questo piace non poco anche a Juventus e Milan, oltre che ai club esteri.

