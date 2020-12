SONDAGGIO CM.IT – Real Madrid, Allegri perfetto per il dopo Zidane!

Nel sondaggio proposto da Calciomercato.it ai propri utenti su Twitter, stravince Allegri per il dopo Zidane sulla panchina del Real Madrid

Momento critico, nuovamente, per Zidane sulla panchina del Real Madrid. Rischio eliminazione in Champions League ed esonero che si fa concreto. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti chi sarebbe l’erede ideale del tecnico francese, in caso di addio. Stravince nel nostro sondaggio su Twitter Massimiliano Allegri, con il 48,1% dei voti. Nettamente staccato Pochettino, con il 30.9%. Non convincono Raul (11,1%) e Sarri (9,9%).