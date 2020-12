Napoli, UFFICIALE: negativi al Covid-19 | Gattuso ritrova due elementi

Il Napoli ha annunciato che nell’ultimo ciclo di tamponi Hysaj e Rrahmani sono risultati negativi al Covid-19: esulta Gattuso

Arrivano buone notizie dall’infermeria per Gennaro Gattuso: nella giornata di oggi, infatti, il Napoli ha annunciato ufficialmente che Hysaj e Rrahmani sono risultati negativi al ‘Covid-19’ nell’ultimo tampone. Due recuperi importanti, che permetteranno al tecnico calabrese di avere due risorse in più per la retroguardia azzurra. Il tour de force che aspetta il Napoli, ora, fa meno paura: la rosa dei partenopei è vicina ad essere al completo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

