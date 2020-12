Il Milan attende il ritorno di Ibrahimovic dopo i problemi fisici, test decisivo venerdì

Zlatan Ibrahimovic vuole tornare in campo. Dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, lo svedese sta lavorando per tornare a disposizione di Stefano Pioli in tempi molto brevi. Come anticipato da Calciomercato.it, Ibra vorrebbe esserci già domenica contro la Sampdoria, eventualità ad oggi difficile. Più probabile, invece, la sua presenza in campo nella successiva sfida di Europa League contro lo Sparta Praga o il 13 dicembre contro il Parma. Intanto, giungono novità sull’iter che seguirà l’attaccante.

Il test definitivo di Ibrahimovic, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, avverrà nella giornata di venerdì. Lo svedese è in totale sintonia con il tecnico Pioli e lo staff: se si deciderà di non rischiare non insisterà. Novità importanti sono quindi attese già nei prossimi giorni.

