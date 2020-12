Giuseppe Dossena propone Del Piero o Lippi come presidenti della FIGC, entrambi sono bandiere della Juventus

Persa la corsa all’Aic, Giuseppe Dossena ha commentato l’elezione avvenuta ieri: “Io ho alzato la soglia di sensibilità degli atleti. Questo è un mondo che fa fatica a cambiare. Qualcosa è stato fatto in questi anni, ma secondo me non è abbastanza – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – L’associazione non si è mai messa in trincea per i diritti dei calciatori, hanno fatto sempre battaglie di retroguardia conquistando risultati che si potevano portare a casa anche da soli. Spero che ora si mettano l’elmetto per fare battaglie vere di legalità e trasparenza. L’Aic ha perso potere a livello politico-sportivo”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Dossena ha poi svelato il suo sogno: “Vedere un calciatore come Del Piero o un grande allenatore come Lippi presidente della Figc. L’Aic oggi non ha la forza per imporre un candidato, io mi battevo per rimettere l’associazione al centro del sistema”.

