Juventus-Dinamo Kiev, i convocati di Pirlo: due assenti

Juventus-Dinamo Kiev, i convocati di Pirlo per la gara di questa sera: due assenze confermate stando alle previsioni della vigilia

La Juventus affronta stasera la Dinamo Kiev in Champions League. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati. Assenti, come previsto, gli infortunati Buffon e Chiellini. In porta c’è il giovane Israel, in difesa Dragusin, oltre al giovane Da Graca in attacco. Ecco l’elenco completo:

Szczesny, Pinsoglio, Israel, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.

