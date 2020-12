Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra le squadre di Favre e Inzaghi in tempo reale

La Lazio fa visita al Borussia Dortmund in una gara valida per la quinta e penultima giornata del gruppo F di Champions League. I biancocelesti di Inzaghi vogliono bissare il successo dell’andata per riprendersi il primo posto del girone e centrare la qualificazione agli ottavi di finale (che potrebbe arrivare a prescindere in caso di sconfitta del Club Brugge con lo Zenit) con un turno d’anticipo. Ai gialloneri di Favre, invece, potrebbe bastare un pareggio per ottenere il pass per la fase a eliminazione diretta. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA DORTMUND-LAZIO

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro; Reyna, Reus, Hazard. All. Favre

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA: Borussia Dortmund punti 9, Lazio 8, Club Brugge 4, Zenit San Pietroburgo 1.