Coronavirus, bollettino 2 dicembre: superati i 20mila casi

Il bollettino sul coronavirus diramato dal Ministero della Salute relativo ai dati del 2 dicembre: oltre 20mila casi, 684 decessi

Il Ministero della Salute ha diffuso i dati odierni relativamente ai contagi da Coronavirus. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.641.610 persone (compresi morti e guariti) hanno contratto il virus. I nuovi casi sono 20.709, mentre i decessi odierni 684. I guariti di oggi sono 38.740, mentre gli attuali positivi risultano essere in totale 761.230, pari a -18.715 rispetto a ieri. I tamponi sono stati 207.143, ovvero 25.043 in più rispetto a ieri quando erano stati 182.100. Mentre il tasso di positività è del 10%. I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 32.454, mentre quelli più gravi in terapia intensiva sono 3.616. La Lombardia resta la Regione più colpita.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI