Champions League, doppio infortunio: fuori due titolarissimi

Le ultime news Champions League si concentrano sui match di stasera di Juventus e Lazio. Due infortuni della ultim’ora

Dopo la bella vittoria dell’Inter in trasferta contro il Borussia Monchengladbach che ha permesso alla squadra di Conte di restare in corsa per gli ottavi di finale ed il buon pareggio dell’Atalanta in casa contro il Midtjylland che consente agli uomini di Gasperini di avere due risultati utili su tre nell’ultima del girone contro l’Ajax, oggi è la volta di Juventus e Lazio scendere in campo in Champions League. I bianconeri di Pirlo, già aritmeticamente qualificati, devono battere la Dinamo Kiev per avere una chance di conquistare il primo posto del suo gruppo. I biancocelesti di Inzaghi tentano il colpaccio in casa del Borussia Dortmund per qualificarsi con un turno di anticipo e riprendersi la vetta del girone.

Borussia Dortmund-Lazio, due infortunati saltano il match

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La Lazio dovrà fare una vera e propria impresa per espugnare il ‘Signal Iduna Park’. A renderla un po’ meno impossibile, sono arrivate le notizie di due assenze per infortunio. Se da un lato il Borussia Dortmund avevano messo in conto di non recuperare il terzino destro Meunier, alle prese con un problema muscolare rimediato sabato contro il Colonia, dall’altro i gialloneri non pensavano di dover rinunciare anche all’ex juventino Emre Can. A poche ore dal calcio d’inizio, come riportato dal ‘Ruhr Nachrichten’, il mediano ha dovuto dare forfait per il riacuttizzarsi di una botta alla caviglia.