Calciomercato, Rugani rimpianto? La Juventus ha altri piani

Daniele Rugani non è riuscito a imporsi con la maglia della Juventus nelle ultime stagioni. Scopriamo quali sono i piani dei bianconeri e le prospettive per il difensore

Daniele Rugani è arrivato a Torino nelle scorse stagioni come uno dei migliori prospetti in circolazione per quanto riguarda la difesa. Il centrale, però, non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare nello scacchiere bianconero e ora è in prestito al Rennes, in cerca di un riscatto sul campo. Secondo quanto sostenuto da Michelangelo Rampulla ai microfoni di CMIT TV, la società torinese avrebbe fatto un grave errore a lasciar partire l’ex Empoli a cuor leggero. La Juventus sembra avere, in ogni caso, idee decisamente chiare sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, il piano per il futuro di Rugani

Nonostante la difesa di Andrea Pirlo si sia rivelata abbastanza fragile in questa prima parte di stagione, i bianconeri non hanno intenzione di puntare sul difensore italiano. Il centrale ha totalizzato ad oggi solo una presenza da titolare in questa stagione con il Rennes in Ligue 1 e uno spezzone di partita di soli 17 minuti in Champions League. Non è, dunque, nei piani il ritorno a Torino con la Juventus che ha intenzione di valorizzare altri elementi in rosa o acquistarli sul mercato.

