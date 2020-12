Calciomercato Juventus, che affare: “È rottura!”

Annuncio su Luis Alberto: “Sta andando verso la rottura con la Lazio. Lo vedrei bene nella Juventus”. Tutti i dettagli

Il caso Luis Alberto, apparentemente rientrato, potrebbe lasciare degli importanti strascichi in casa Lazio. “L’aereo è bello sì, ma lo dobbiamo pagare noi. Compra cose (Lotito, ndr), ma non paga”, aveva dichiarato in una sua diretta il centrocampista spagnolo. Nonostante le scuse e le successive dichiarazioni di distensione tra le parti, non è però escluso che il 28enne possa rompere con il club biancoceleste.

Calciomercato Juventus, “Luis Alberto verso la rottura con la Lazio!” | I dettagli

A tal proposito si è espresso Arturo Cantella ad “Alta Quota” su ‘Top Calcio 24’: “Luis Alberto sta andando verso la rottura con la Lazio, ed è giusto così perché merita palcoscenici più importanti”. Attenzione alla Juventus, già accostata in passato al giocatore: “Lo vedrei bene nella Juventus”, ha concluso Cantella. Tuttavia, il fantasista spagnolo è in scadenza di contratto nel 2025 e valutato almeno 40-50 milioni da Lotito. Acquistare Luis Alberto dalla Lazio sarà insomma tutt’altro che semplice per qualunque società. Staremo a vedere.

