Calciomercato, la Fiorentina affonda per l’ex Milan | Offerta a gennaio

La Fiorentina ha iniziato male la stagione con una serie di risultati negativi e vuole rinforzarsi sul calciomercato. Occhio all’affondo per l’ex Milan

La Fiorentina è pronta a scandagliare il mercato nelle prossime settimane alla ricerca della punta giusta per rinforzare in maniera significativa l’attacco. La Viola vuole affondare per Krzysztof Piatek. Il bomber ex Milan è il primo obiettivo per Cesare Prandelli, a caccia di un bomber che possa risollevare la stagione e i numeri del reparto offensivo. Di seguito gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Calciomercato Fiorentina, nuovo assalto per Piatek: le ultime

Secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’, la Viola avrebbe già pronta l’offerta giusta per convincere l’Hertha Berlino a cedere la punta. Si tratta di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. La cifra totale che potrebbe permettere alla Fiorentina di strappare il bomber ai tedeschi sarebbe di 20 milioni di euro totali. Piatek ha fatto molto bene con la maglia del Milan nei primi mesi dopo l’arrivo dal Genoa, poi è calato alla seconda stagione in rossonero, trasferendosi dopo pochi mesi in Germania. Vedremo se il trasferimento in viola si concretizzerà nelle prossime settimane.

