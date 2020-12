Borussia Dortmund, tegola Haaland: la situazione

Il Borussia Dortmund perde Erling Haaland per un guaio muscolare. Out contro la Lazio ma non solo

Tegola in casa Borussia Dortmund. Il club tedesco dovrà fare a meno del suo gioiello Erling Haaland. L’attaccante, che ovviamente non sarà in campo stasera contro la Lazio, deve fare i conti con un problema muscolare che potrebbe fargli chiudere anticipatamente il 2020.

Come fanno sapere i gialloneri, infatti, il giocatore norvegese ha riportato una lesione del bicipite femorale. Rischia uno stop di almeno un paio di settimane.

