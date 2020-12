AZ-Napoli, i convocati di Gattuso: ancora fuori Osimhen

Ancora out dalla lista dei convocati Victor Osimhen, che salterà dunque anche la gara di Europa League sul campo dell’AZ Alkmaar

Il Napoli di Gennaro Gattuso sta preparando il match contro di Europa League contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar, in programma domani in trasferta alle ore 21 e valido per la quinta giornata di Europa League. Il tecnico calabrese dovrà fare ancora una volta a meno di Victor Osimhen, escluso dall’elenco dei convocati ed ancora in fase di recupero come evidenziato anche da una nota ufficiale del club che sottolinea: “Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

I convocati per AZ-Napoli:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

