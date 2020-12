Atalanta-Midtjlland, pagelle e tabellino: i voti del primo tempo

Pagelle e tabellino della partita tra Atalanta e Midtjylland valida per la quinta giornata di Champions League

PAGELLE TABELLINO ATALANTA MIDTJYLLAND PRIMO TEMPO/ Partita fondamentale per l’Atalanta per compiere un passo importante verso gli ottavi di finale di Champions League. Il match contro il Midtyjlland parte subito in salita però con il vantaggio dei danesi grazie alla conclusione di Scholz sulla sponda di Kaba. La ‘Dea’ reagisce creando diverse occasioni da gol ma non riuscendo mai a concretizzare. Primi 45 minuti che terminano con il vantaggio degli ospiti, e la squadra di Gasperini dovrà essere più convinta per ribaltarla.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

ATALANTA

Sportiello 6

Palomino 5.5

Romero 5.5

Djimsiti 5

Hateboer 5

Freuler 5.5

Pessina 6

Gosens 5.5

Gomez 6

Muriel 6

Zapata 5

All. Gasperini 5

MIDTJYLLAND

Hansen

J.Andersson 6

James 6

Scholz 7

Hoegh 6.5

Paulinho 5.5

Onyeka 6

Dreyer 6

Anderson 6.5

Mabil 6.5

Kaba 6

All. Priske 7

Arbitro: Sidiropoulos 6

TABELLINO

ATALANTA-MIDTJYLLAND 0-1 (risultato parziale)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pessina, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Toloi, Mojica, Ruggeri, Scalvini, Piccini, de Roon, Panada, Depaoli, Ilicic, Traore. All. Gasperini.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; J. Andersson, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Hoegh; Dreyer, Anderson, Mabil; Kaba. A disposizione: Thorsen, Ottesen, Cools, Dyhr, Sery, Kraev, Sorensen, Madsen, Vibe, Schwartz, Pfeiffer, Isaksen. All. Priske

Abitro: Anastasios Sidiropoulos (Gre)

Ammoniti: 28′ Kaba, 30′ Djimsiti

Espulsi:

Marcatori: 14′ Hoegh