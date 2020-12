Formula 1, Hamilton positivo al coronavirus: il comunicato UFFICIALE

Formula 1, la Mercedes comunica la positività di Hamilton al coronavirus: il campione del mondo non correrà in Bahrain domenica prossima

Lewis Hamilton è risultato positivo al coronavirus. L’annuncio è stato dato poco fa dalla scuderia Mercedes, in seguito ai controlli successivi al Gp del Bahrain di Formula 1 di domenica scorsa. La scuderia tedesca rivela che il pilota inglese ha riscontrato lievi sintomi ieri mattina. Ora è in isolamento, come da procedura. Il campione del mondo non correrà nella gara che si svolgerà domenica prossima ancora sul circuito di Sakhir. Attesa la comunicazione su chi sarà il suo sostituto al volante della sua vettura.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!