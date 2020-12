Calciomercato Spezia, UFFICIALE: rinnovo contratto Gyasi fino al 2023

All’esordio in Serie A, lo Spezia di Italiano ha puntato con decisione su Emmanuel Gyasi. E lo ha fatto anche per il futuro: c’è il rinnovo

Punto fermo dello Spezia di Vincenzo Italiano in Serie B, Emmanuel Gyasi si è confermato anche nella massima serie. Tanto da convincere il club ligure ha rinnovargli il contratto, precedentemente in scadenza nel giugno prossimo, per ulteriori due stagioni. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della società: “Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega l’attaccante Emmanuel Gyasi alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2023“.

