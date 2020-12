Kamara è pronto a lasciare il Marsiglia. Il difensore piace al Milan ma sulle sue tracce ci sono soprattutto club di Premier

Il Marsiglia si prepara a perdere un altro giocatore importante della rosa a disposizione di Villas-Boas. L’addio di Florian Thauvin al club francese appare scontato: a pochi mesi dalla scadenza del contratto non è stato trovato un accordo per il prolungamento e le parti sono destinate a separarsi. Il Milan – nei giorni scorsi – è uscito allo scoperto. I rossoneri sono pronti a prelevare il calciatore a parametro zero. C’è sì il dell’esterno ma va trovato l’accordo definitivo sul contratto.

Calciomercato Milan, concorrenza inglese per Kamara

Come raccontato, Thauvin non è l’unico calciatore del Marsiglia a piacere. Il Milan è da tempo sulle tracce di Boubacar Kamara. Il centrale classe 1999 ha un contratto in scadenza nel 2022 e per l’OM c’è davvero poco tempo per trovare una soluzione per non ritrovarsi in una situazione analoga a quella che sta vivendo con l’attaccante. Kamara dunque può davvero lasciare il Marsiglia nelle prossime sessioni di calciomercato. In Francia confermano l’interessa da parte del Milan ma sul difensore – come riporta L’Equipe – ci sono soprattutto club di Premier League, dove la disponibilità economica di certo non manca.

