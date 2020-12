Calciomercato Milan, colpo a gennaio: nuovo affondo?

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a rinforzi a gennaio: torna di moda un vecchio obiettivo, le ultime

Il Milan vuole confermare l’ottimo avvio di stagione, magari con qualche rinforzo a gennaio. Situazione che potrebbe riguardare Kabak dello Schalke 04, difensore già seguito in estate. I tedeschi hanno respinto mesi fa un’offerta di 15 milioni di euro, una cifra che però adesso, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbero accettare viste le difficoltà economiche. Il mercato invernale potrebbe così regalare un innesto importante. Diversa la situazione per l’obiettivo Thauvin, che rimane nel mirino, ma per l’estate, quando andrà in scadenza di contratto con il Marsiglia. Nulle le possibilità di strapparlo ai francesi in anticipo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, tris di rinnovi per un grande Diavolo

Calciomercato Milan, affare fatto | Dalla Spagna: ufficiale a gennaio!