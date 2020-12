Calciomercato Juventus, svolta Ramos | “Principio di accordo”

Sergio Ramos, difensore centrale del Real Madrid, dovrebbe continuare la sua avventura con la maglia delle Merengues: le ultime sul giocatore spagnolo

Secondo quanto riportato da Francisco Buyo, giornalista di ‘El Chiringuito’, Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, avrebbe raggiunto un: “Principio di accordo con Florentino Perez per due stagioni più una nel caso dovesse scendere in campo per almeno 30 gare”.

Una novità che potrebbe decisamente cambiare gli scenari in casa Real, ma non solo. Le big che avevano messo nel mirino Ramos, fra le quali c’è anche la Juventus di Andrea Pirlo, potrebbero dover rinunciare alla possibilità di firmare la stella del calcio mondiale che, secondo Eduardo Inda, altra firma di ‘El Chiringuito’, avrebbe un accordo per 12 milioni di euro l’anno, più 2 nel caso in cui dovesse giocare almeno 30 partite nella stagione.

