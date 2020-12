Calciomercato Juventus, Magnanelli su Locatelli: “Il suo futuro è altrove”

Il capitano del Sassuolo Magnanelli ha parlato del futuro di Locatelli, anche in chiave mercato: “Trattenerlo non sarà facile”

Uno dei giocatori italiani più ambiti sul mercato è sicuramente Manuel Locatelli. Il centrocampista classe ’98 è cresciuto in maniera vertiginosa sotto la gestione De Zerbi, diventando uno dei capisaldi del Sassuolo e della Nazionale di Mancini. La stima per l’ex Milan è dilagata e comprende tutti i più importanti club della Serie A, oltre che diverse società straniere. In prima linea, poi, fra le estimatrici del regista neroverde c’è la Juventus. I bianconeri stanno vivendo un momento complicato e proprio il centrocampo sembra essere il punto debole della compagine di Andrea Pirlo. Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, ha parlato di Locatelli e del suo futuro in chiave mercato.

Calciomercato Sassuolo, senti Magnanelli: “Sarà difficile trattenere Locatelli”

Lo status e la maturità raggiunti da Manuel Locatelli in Emilia non sono passati inosservati agli occhi degli operatori di mercato. Una conferma in tal senso è arrivata da Francesco Magnanelli che, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha rivelato: “Locatelli è un giocatore di grande qualità e può migliorare ancora. Trattenerlo non sarà facile, perché è un giocatore sopra la media per il quale arriveranno top club italiani e stranieri”. Oltre all’interesse delle altre società, poi, bisogna considerare anche la volontà del giocatore. In questo senso, il capitano del Sassuolo ha rivelato: “La sua ambizione è quella di confrontarsi con altri palcoscenici ed il suo futuro sarà altrove, ma ora ce lo teniamo stretto”. Nel futuro di Locatelli c’è una grande squadra e chissà se sarà proprio la Juventus.

