Calciomercato Juventus, ‘gelo’ dalla Spagna | Arriva il gran rifiuto

Niente Juventus nel destino dello spagnolo Isco che avrebbe rifiutato la destinazione bianconera come prossima avventura

Come anticipato anche nelle scorse settimane da Calciomercato.it in casa Real Madrid è scoppiato il ‘caso’ Isco, con lo spagnolo che ha deciso di lasciare i ‘blancos’ magari già a gennaio. Tra le squadre spesso accostate al fantasista spagnolo c’è anche la Juventus di Andrea Pirlo che gradirebbe il profilo del classe 1992 ex Malaga. Dalla Spagna però arrivano voci piuttosto nette sulla decisione dello stesso trequartista.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Isco rifiuta i bianconeri: il motivo

Non mancano le pretendenti per Isco che secondo quanto sottolineato da ‘Jugones’ ha rifiutato il Siviglia per una questione economica. Il centrocampista per giocare con gli andalusi avrebbe dovuto abbassare il proprio stipendio fino ai 3 milioni, ben distanti dalle pretese del 28enne iberico. ‘La Razon’ inoltre evidenzia come Isco abbia rifiutato anche l’idea di un trasferimento alla Juventus in quanto ritiene che la Serie A non si adatti alle sue caratteristiche. In caso di addio al Madrid lo spagnolo punta infatti a finire in un campionato che si sposi bene con le sue qualità. In questo contesto va monitorato anche l’Everton di Ancelotti che sogna il grande colpo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, idea Isco: i piani del Real Madrid – Ultime CM.IT

Juventus-Isco a gennaio | Valutazioni in corso: le ultime di CM.IT