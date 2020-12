Il talento francese, accostato anche alla Juventus: “Sono molto felice al Lione, le voci di mercato non mi danno fastidio”

Houssem Aouar, a lungo accostato anche alla Juventus, non pensa all'addio al Lione. In un'intervista rilasciata a 'RMC', il gioiello francese ha annunciato riguardo al proprio futuro: "Non riesco a capire come possano dipingermi infelice quando gioco nella squadra della mia città. Sono molto felice al Lione, ho deciso di restare in questo club e siamo molto ambiziosi per la stagione appena iniziata. Non mi danno fastidio le voci di mercato, fanno parte della vita di un calciatore". Aouar, dunque, non sembra intenzionato a lasciare Lione. Almeno per il momento.

