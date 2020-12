Radja Nainggolan potrebbe lasciare l’Inter a gennaio: sul centrocampista belga potrebbe tornare il Cagliari

Dopo il mancato ritorno nel mercato estivo, potrebbe tornare di moda il trasferimento di Radja Nainggolan al Cagliari nella sessione di calciomercato di gennaio. Del centrocampista, ai margini dell’Inter di Antonio Conte, ha parlato il direttore sportivo dei sardi, Pierluigi Carta: “È un giocatore che non scopro io, ad ottobre non c’erano le condizioni per poter ripetere questo matrimonio – le sue parole a ‘Radio Sportiva – Il bilancio è importante, il presidente Giulini ci ha provato fortemente, ma è giusto che sia andata così. Per gennaio, ad oggi, non ci sono le condizioni ma manca un mese. Se mai ci dovessero essere, noi saremmo i più felici del mondo, perché sappiamo cosa può dare Radja alla squadra e alla città come entusiasmo e sotto l’aspetto tecnico tattico e di esperienza. È un giocatore che vorrebbero tutti, ma niente voli pindarici. A gennaio, vedremo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Nainggolan chiede la cessione | Marotta tenta il colpo