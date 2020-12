Uscito dopo meno di 20 minuti contro il Crotone, Riccardo Orsolini ha riportato una lesione di primo grado del bicipite destro

Brutte notizie per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che nel successo di domenica pomeriggio contro il Crotone ha perso per infortunio Riccardo Orsolini, uscito dopo meno di 20 minuti per un problema muscolare. Guai più seri del previsto per l'esterno offensivo rossoblù che dovrebbe restare ai box circa un mese come evidenziato dal comunicato ufficiale della società.

Il Bologna sul proprio sito ha evidenziato: “Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite destro. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane”.

