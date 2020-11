Wolverhampton, UFFICIALE: frattura al cranio per Raul Jimenez

Arrivano aggiornamenti dal Wolverhampton dopo quanto accaduto ieri a Raul Jimenez. Il messicano è stato sottoposto a intervento nella notte

Tanta apprensione ieri per Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton rimasto coinvolto in un brutto incidente di gioco dopo appena una manciata di minuti nella sfida contro l’Arsenal. Il numero 9 dei ‘Wolves’ è finito letteralmente KO in seguito ad uno scontro aereo con David Luiz. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il Wolverhampton ha quindi annunciato questa mattina, tramite un comunicato ufficiale che Raul Jimenez ha rimediato una frattura del cranio: “Raul sta bene dopo l’operazione della scorsa notte, a cui è stato sottoposto in un ospedale di Londra. Ha visto la sua compagna Daniela e ora si sta riposando. Il club vuole ringraziare lo staff medico di Londra e i paramedici dell’ospedale e i chirurgi che sono stati d’aiuto. Il club chiede che venga rispettato un periodo di privacy intorno al giocatore, prima che vengano diffusi altri aggiornamenti”. POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Arsenal-Wolverhampton, panico all’Emirates | Jimenez via in barella privo di sensi

Juventus, ESCLUSIVO Moggi: “Pirlo, manca identità. Dybala? Una cosa non è vera”