La Roma ritrova anche Marash Kumbulla: il difensore è guarito dal Covid

Arriva una buona notizia per la Roma dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata ieri sul campo del Napoli. Anche Marash Kumbulla, infatti, è guarito dal Coronavirus. Il giovane difensore giallorosso è risultato negativo all'ultimo tampone e attraverso una Instagram stories conferma: "È l'ora di tornare". Fonseca ritrova dunque anche l'ex Verona in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra Serie A ed Europa League.

