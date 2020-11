In programma alle 18.30, Torino-Sampdoria è il primo dei due posticipi della nona giornata di Serie A

La nona giornata di Serie A si appresta a chiudere i battenti, con le due genovesi che scenderanno in campo questa sera dopo il derby di Coppa Italia. Torino-Sampdoria è il primo dei due posticipi in programma e mette di fronte due squadre molto altalenanti in questo avvio di stagione. I liguri in particolare sono reduci da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa e mister Ranieri spera di riassorbire subito la disfatta di coppa contro il Genoa. Autori di un’ottima prova contro l’Inter, i padroni di casa hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Giampaolo

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Sassuolo, Inter 18; Roma, Juventus, Napoli 17; Verona 15; Atalanta e Lazio 14; Bologna 12; Cagliari 11; Sampdoria*, Udinese, Spezia e Benevento 10; Fiorentina 8; Parma* 6; Torino* e Genoa* 5; Crotone 2

* una partita in meno