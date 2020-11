Covid, vaccino Moderna | “Efficacia al 100% nei casi severi”

Chiesta l’autorizzazione all’uso negli Stati Uniti e in UE: i dettagli

L’azienda USA Moderna ha pubblicato i risultati della fase 3 su 196 casi del proprio candidato vaccino. L’efficacia è pari al 94,1% contro il Covid-19 ed addirittura al 100% nei casi gravi. Oggi Moderna farà richiesta all’autorità statunitense all’autorizzazione per l’uso di emergenza, e all’Agenzia europea per i medicinali EMA di un’autorizzazione condizionata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna, ha commentato così i risultati della Fase 3 di sperimentazione: “Crediamo che il nostro vaccino fornirà un nuovo e potente strumento in grado di cambiare il corso di questa pandemia e di aiutare a prevenire malattie gravi, ospedalizzazioni e morti”.

