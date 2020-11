Coronavirus, Locatelli annuncia: “Vaccino in arrivo! Ecco i tempi”

Una svolta è in arrivo per quanto riguarda la corsa al vaccino per il Coronavirus. Franco Locatelli ha annunciato le ultime novità a riguardo

La morsa del Covid-19 continua ad attanagliare l’Italia e il mondo intero. La curva dei contagi, però, sembra finalmente essere arrivata a un punto di svolta nel nostro Paese, facendo registrare una fase di stallo rispetto alle scorse settimane. La battaglia più importante è quella negli ospedali, ma il pianeta intero attende il vaccino per sconfiggere definitivamente il nuovo Coronavirus. In tal senso, importanti novità sono arrivate nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Conte: “Il vaccino non sarà obbligatorio”

Coronavirus, l’importante annuncio di Locatelli sul vaccino

Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di Sanità ha riportato aggiornamenti importanti ai microfoni di ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai 3: “Credo che la prossima settimana i due vaccini a Rna virale saranno sottoposti all’approvazione dell’Ema. Potremmo avere i primi due sieri come regalo di Natale. Dal 15 gennaio dovrebbero iniziare a essere somministrati alle categorie più esposte“. La corsa al vaccino sembra, dunque, arriva a un punto cruciale: si stringono i tempi per l’uscita dalla pandemia e la sconfitta del Covid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, bollettino 29 novembre: 20mila nuovi casi, 541 morti