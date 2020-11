Coronavirus, bollettino 30 novembre: 16.377 nuovi casi, 672 morti

Il bollettino sul coronavirus diramato dal Ministero della Salute relativo ai dati del 30 novembre: 16.377 nuovi casi, 672 morti

Il bollettino del 30 novembre sul coronavirus del Ministero della Salute: sono 16.377 i nuovi casi a fronte di 130.524 tamponi effettuati. La percentuale di nuovi casi è del 12,5% leggermente in salita rispetto a ieri. I deceduti sono purtroppo 672 per un totale che arriva a 55.576 morti dall’inizio della pandemia. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 23.004 così gli attualmente positivi sono diminuiti di 7.300 unità. In calo le terapie intensive (-9 per un totale attuale di 3.744) mentre crescono i ricoveri ordinari (+380, totale 33.187).

Dal punto di vista territoriale, si segnala come non sia più la Lombardia la Regione con più casi: prima c’è l’Emilia Romagna con 2.041 casi, quindi Veneto (2.003), Lombardia (1.929) e Campania (1.626).