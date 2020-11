Ufficialità in casa Paris Saint Germain con il primo contratto da professionista per il giovane italiano Denis Franchi

Attraverso i propri canali ufficiali il PSG ha annunciato la firma fino al 2023 del giovane portiere italiano, Denis Franchi. Per il classe 2002 di Pordenone è il primo contratto da professionista: era arrivato a Parigi nel 2019 per giocare nelle giovanili del Paris, ma è stato spesso aggregato alla prima squadra oltre ad essere stato anche il portiere titolare dei ‘Rouge et Bleu’ nella UEFA Youth League (5 partite). Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

