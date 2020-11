Calciomercato Genoa, futuro Schone: le ultime di CM.IT

Genoa, il licenziamento di Faggiano e il ritorno di Marroccu potrebbe cambiare la situazione di Lasse Schone. A inizio stagione l’ex Ajax è stato messo fuori rosa

Il licenziamento di Daniele Faggiano avrà, come è ovvio che sia, delle ripercussioni anche in sede di calciomercato. Tra le scelte forti dell’ex dirigente del Genoa, infatti, c’è stata anche quella di mettere fuori rosa Lasse Schone, ritenuto invece funzionale al progetto da Rolando Maran. Con Marroccu al comando, la situazione per il centrocampista danese potrebbe cambiare. “Sì, è possibile”, fanno sapere fonti vicine all’ex Ajax a Calciomercato.it. La sua cessione a gennaio, che sembrava scontata fino a pochi giorni fa, potrebbe saltare, anche se al momento è ancora presto per parlare di decisioni definitive.

