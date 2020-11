Calciomercato, annuncio Pippo Inzaghi sul futuro | Poi elogia il Milan

Filippo Inzaghi ha parlato del Benevento, del Milan e del suo futuro in ottica calciomercato

Felice per l’ottimo momento del suo Benevento, Pippo Inzaghi ha fatto il punto tra presente e futuro: “Mi fa piacere per il Benevento, è stata una bella soddisfazione. L’anno scorso battagliavamo sui campi di Serie B, ora affrontare la Juve e fare un risultato positivo è una grande soddisfazione per i miei ragazzi – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ – Futuro? Io non guardo avanti, ho iniziato in un certo modo e poi sono stato felicissimo delle esperienze che ho fatto. Mi rendono orgoglioso. Faccio quello che mi piace, non guardo avanti. A Benevento sono felice, ci stiamo facendo valere in Serie A. Quel che sarà sarà”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Inzaghi ha proseguito la sua disamina: “Campionato aperto e incerto. Tante squadre sono forti. La Juve, vedendola dal vivo, ha una forza straordinaria. Penso che la Juve sia sempre la squadra da battere ma la concorrenza si è alzata. Sarà un campionato equilibrato. Milan? Sta dando continuità, il lavoro fatto è ottimo, ha azzeccato tutti gli acquisti. Non mi sorprende”.

