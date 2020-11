Calciomercato, Balotelli verso la firma! L’annuncio: “Manca solo l’ufficialità”

Il futuro di Mario Balotelli sembra arrivato a un punto di svolta. Il club sembra pronto a tesserarlo: di seguito tutte le ultime novità

Il futuro di Mario Balotelli dovrebbe essere in Brasile. L’attaccante ex Inter, Milan e Manchester City è pronto alla nuova avventura. Dopo diversi mesi da svincolato e la fallimentare esperienza al Brescia, tutto sembra pronto per il suo ritorno in campo a partire da gennaio. Di seguito l’annuncio e gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato, l’annuncio su Balotelli: ecco le ultime

Fabio Cordella, Direttore Sportivo del Vasco da Gama si è sbilanciato nelle ultime ore sul futuro di Super Mario, come riporta in video il ‘Corriere dello Sport’: “Ha tutta la volontà e gli piacerebbe venire qui. Non dimentichiamo che il Vasco da Gama è il secondo club più titolato al mondo. Lui non ha bisogno del Brasile per fare lo stupido, anzi ha raggiunto la maturità giusta. Ha fatto bene ad aspettare”.

Il dirigente si sbilancia poi sui tempi: “Io spero realmente di portarlo al Vasco e non è facile, perché ora ufficialmente non possiamo impegnare nessuno. Ci sono stati contatti chiaramente, sommariamente siamo d’accordo su tutto: dobbiamo solo ufficializzare! Spero di poter riuscire a farlo il 15 gennaio! Balotelli per noi è come Maradona“.

