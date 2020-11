Le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gasperini prima della gara di Champions contro il Midtjylland

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima di Atalanta-Midtjylland, gara valida per il quinto turno di Champions: “Impossibile paragonare i danese ad una squadra italiana: loro sono primi in campionato e abituati a vincere. Sarà una gara dura”.

L’Atalanta però non deve farsi scappare l’occasione di vincere perché -dice il tecnico dei bergamaschi – “non sappiamo cosa succederà a Liverpool, potrebbe anche vincere l’Ajax“. Obiettivo è arrivata ad Amsterdam con due risultati su tre a disposizione ma Gasperini avvisa: “Sarà sempre l’ultima gara di un girone e in trasferta: meglio pensare solo alla nostra gara di domani sera”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Verona, colpa delle nazionali: l’attacco di Gasperini!

Gasperini analizza il rendimento anche in campionato: “Abbiamo perso punti alla nostra portata ma la squadra ha sempre dimostrato la giusta mentalità anche se non è facile giocare in Serie A dopo aver affrontato Liverpool o Ajax. La squadra sta bene fisicamente: contro il Verona è stata ua buoan prestazione anche se non fortunata”.